43 человека задержаны ночью в Париже после матча «ПСЖ» — «Арсенал»
В Париже произошли беспорядки после полуфинала Лиги Чемпионов по футболу, в котором местный «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в финал, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
После игры болельщики вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу. Недалеко от проспекта, в 8-м округе столицы, автомобиль совершил наезд на фанатов. Почему это произошло, пока неясно, пишет Le Parisien со ссылкой на полицию. На видео, появившемся в соцсетях, черная машина въезжает в толпу. Как сообщает полиция, пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.
После этого толпа стала преследовать автомобиль. На другом видео запечатлено, как машина горит. Судьба водителя неизвестна, пишут французские СМИ. В этом же районе произошли и столкновения с полицией. Болельщики бросали в полицию различные предметы, были разбиты витрины магазинов, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. В общей сложности были задержаны 43 человека.
Ранее сообщалось, что во Франции прошли крупные митинги.