Еврокомиссар выступил против проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы

— Это европейские соревнования, а европейские соревнования должны проводиться в Европе, я думаю, это совершенно ясно. Это ведь Кубок Европы, — сказал Г. Микаллеф местным СМИ.

В течение многих лет высказывались предположения, что ежегодный культовый матч — финал «Лиги Чемпионов», который в этом году состоится в субботу в Мюнхене между миланским «Интером» и «Пари Сен-Жермен», однажды может переместиться в США, где футбол является растущим рынком, или в Саудовскую Аравию, отличающуюся большими организационными расходами.

— Можете сказать, что я эмоционален в этом вопросе, но если у вас есть любимый местный клуб и если этот клуб умудряется выйти в финал трофея, будь то национальный кубок или другой финал, почему бы вам не позволить себе посмотреть на свою команду, — добавил он. — Это люди, которые сделали эти клубы такими успешными. Между клубом, сообществом и его болельщиками существует связь.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что руководящий орган мирового футбола ФИФА рассматривает возможность динамического ценообразования на билеты — системы, при которой стоимость билетов может резко возрасти в ответ на высокий спрос — на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

— Я ясно дал понять, что спорт должен быть доступен болельщикам и людям, которые следят за спортом, — сказал Микаллеф.

Он добавил, что ему еще предстоит провести официальную встречу с ФИФА в качестве спортивного комиссара, но его беспокоит более широкая проблема динамического ценообразования и его влияние на болельщиков.

— У нас были проблемы, связанные с этой темой, в Европе, и я говорил об этом публично много раз, это вещи, которые меня беспокоят, и в которые, я надеюсь, мы также сможем вникнуть, когда будем разрабатывать стратегию укрепления европейской спортивной модели, — сказал он.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложение президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о расширении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.