Еврокомиссар выступил против проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы
Комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф заявил, что такое флагманское европейское событие, как финал Лиги чемпионов по футболу, ни при каких обстоятельствах не должно проводиться за пределами Европы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— Это европейские соревнования, а европейские соревнования должны проводиться в Европе, я думаю, это совершенно ясно. Это ведь Кубок Европы, — сказал Г. Микаллеф местным СМИ.
В течение многих лет высказывались предположения, что ежегодный культовый матч — финал «Лиги Чемпионов», который в этом году состоится в субботу в Мюнхене между миланским «Интером» и «Пари Сен-Жермен», однажды может переместиться в США, где футбол является растущим рынком, или в Саудовскую Аравию, отличающуюся большими организационными расходами.
— Можете сказать, что я эмоционален в этом вопросе, но если у вас есть любимый местный клуб и если этот клуб умудряется выйти в финал трофея, будь то национальный кубок или другой финал, почему бы вам не позволить себе посмотреть на свою команду, — добавил он. — Это люди, которые сделали эти клубы такими успешными. Между клубом, сообществом и его болельщиками существует связь.
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что руководящий орган мирового футбола ФИФА рассматривает возможность динамического ценообразования на билеты — системы, при которой стоимость билетов может резко возрасти в ответ на высокий спрос — на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
— Я ясно дал понять, что спорт должен быть доступен болельщикам и людям, которые следят за спортом, — сказал Микаллеф.
Он добавил, что ему еще предстоит провести официальную встречу с ФИФА в качестве спортивного комиссара, но его беспокоит более широкая проблема динамического ценообразования и его влияние на болельщиков.
— У нас были проблемы, связанные с этой темой, в Европе, и я говорил об этом публично много раз, это вещи, которые меня беспокоят, и в которые, я надеюсь, мы также сможем вникнуть, когда будем разрабатывать стратегию укрепления европейской спортивной модели, — сказал он.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложение президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о расширении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных.