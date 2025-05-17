Глава ФИФА поддержал идею расширения Чемпионата мира до 64 стран

Во время 75-го Конгресса ФИФА Домингес предложил увеличить количество команд, принимающих участие в финальной стадии турнира, в честь столетия первого чемпионата мира.

– Столетний юбилей станет особым событием. Я хочу подчеркнуть слова Алехандро, который призвал нас подумать о том, как сделать его действительно незабываемым. Каждая идея заслуживает внимания, – цитирует Инфантино ESPN.

Чемпионат мира 2030 года пройдет на двух континентах: основной турнир примут Марокко, Португалия и Испания, а три матча состоятся в Южной Америке – в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Это будет первый случай в истории, когда турнир охватит несколько частей света.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в Казахстане достаточно молодых и талантливых футболистов.