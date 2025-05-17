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    16:29, 17 Май 2025 | GMT +5

    Глава ФИФА поддержал идею расширения Чемпионата мира до 64 стран

    Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал предложение президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о расширении числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Джанни Инфантино
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Во время 75-го Конгресса ФИФА Домингес предложил увеличить количество команд, принимающих участие в финальной стадии турнира, в честь столетия первого чемпионата мира.

    – Столетний юбилей станет особым событием. Я хочу подчеркнуть слова Алехандро, который призвал нас подумать о том, как сделать его действительно незабываемым. Каждая идея заслуживает внимания, – цитирует Инфантино ESPN.

    Чемпионат мира 2030 года пройдет на двух континентах: основной турнир примут Марокко, Португалия и Испания, а три матча состоятся в Южной Америке – в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Это будет первый случай в истории, когда турнир охватит несколько частей света.

    Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в Казахстане достаточно молодых и талантливых футболистов.

    Теги:
    Спорт Футбол Чемпионат мира
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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