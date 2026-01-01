Где покататься и отдохнуть: зимние развлечения в Караганде

В этом сезоне в Караганде функционируют все пять бесплатных катков под открытым небом. Ледовые площадки принимают посетителей во всех районах города и остаются одними из самых востребованных мест отдыха в период зимних каникул.

Бесплатно покататься на своих коньках можно в сквере «Алаш» на улице Сарыарка, в парке 50-летия лет Казахстана в Майкудуке, в парке 40-летия Казахстана в Пришахтинске, а также в парке у ДК железнодорожников в Сортировке.

Фото: Управление парками и скверами города Караганды

Катки работают ежедневно с 12:00 до 23:00, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

В управлении парками и скверами Караганды поясняют, что при плюсовой температуре катки временно закрываются. Как только термометр опускается до необходимых значений, сотрудники управления проводят шлифовку ледового покрытия и вновь запускают площадки. Актуальная информация о режиме работы публикуется на странице Instagram парка.

Фото: Управление парками и скверами города Караганды

Для тех, у кого нет собственных коньков, предусмотрен прокат — стоимость аренды составляет 1000 тенге. На входе размещены правила посещения на двух языках: выход на лед разрешен только в коньках, запрещено находиться на катке без них, а также выходить на лед с едой и напитками. Детям рекомендуется кататься под присмотром взрослых.

Помимо катков, в Караганде обустроены ледяные горки для катания на тюбингах. Пользоваться ими можно бесплатно при наличии собственного инвентаря. Также работает прокат тюбингов — цены варьируются от 3 до 7 тысяч тенге за час в зависимости от площадки.

Самая крупная ледяная горка города расположена в районе КарУ и традиционно пользуется популярностью у жителей и гостей Караганды. Здесь чаще всего собираются семьи с детьми и молодежь, выбирая активный и доступный формат зимнего отдыха.

Таким образом, зимние каникулы в Караганде можно провести насыщенно и разнообразно — на катках и ледяных горках, которые работают практически в каждом районе города и доступны для всех желающих.

Фото: Управление парками и скверами города Караганды

