    15:39, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Где покататься и отдохнуть: зимние развлечения в Караганде

    Зимние каникулы в городе — это возможность провести время активно, не выезжая за его пределы. В Караганде для этого уже работают бесплатные площадки для зимнего отдыха в разных районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Управление парками и скверами города Караганды

    В этом сезоне в Караганде функционируют все пять бесплатных катков под открытым небом. Ледовые площадки принимают посетителей во всех районах города и остаются одними из самых востребованных мест отдыха в период зимних каникул.

    Бесплатно покататься на своих коньках можно в сквере «Алаш» на улице Сарыарка, в парке 50-летия лет Казахстана в Майкудуке, в парке 40-летия Казахстана в Пришахтинске, а также в парке у ДК железнодорожников в Сортировке.

    а
    Фото: Управление парками и скверами города Караганды

    Катки работают ежедневно с 12:00 до 23:00, при этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

    В управлении парками и скверами Караганды поясняют, что при плюсовой температуре катки временно закрываются. Как только термометр опускается до необходимых значений, сотрудники управления проводят шлифовку ледового покрытия и вновь запускают площадки. Актуальная информация о режиме работы публикуется на странице Instagram парка. 

    а
    Фото: Управление парками и скверами города Караганды

    Для тех, у кого нет собственных коньков, предусмотрен прокат — стоимость аренды составляет 1000 тенге. На входе размещены правила посещения на двух языках: выход на лед разрешен только в коньках, запрещено находиться на катке без них, а также выходить на лед с едой и напитками. Детям рекомендуется кататься под присмотром взрослых.

    Помимо катков, в Караганде обустроены ледяные горки для катания на тюбингах. Пользоваться ими можно бесплатно при наличии собственного инвентаря. Также работает прокат тюбингов — цены варьируются от 3 до 7 тысяч тенге за час в зависимости от площадки.

    Самая крупная ледяная горка города расположена в районе КарУ и традиционно пользуется популярностью у жителей и гостей Караганды. Здесь чаще всего собираются семьи с детьми и молодежь, выбирая активный и доступный формат зимнего отдыха.

    Таким образом, зимние каникулы в Караганде можно провести насыщенно и разнообразно — на катках и ледяных горках, которые работают практически в каждом районе города и доступны для всех желающих.

    а
    Фото: Управление парками и скверами города Караганды

    Ранее сообщалось, что из-за потепления временно приостановлена работа катка и ледяных горок на набережной Есиля в Астане. 

    а
    Фото: Управление парками и скверами города Караганды

     

    Айзада Агильбаева
    Автор
