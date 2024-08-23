15:50, 23 Август 2024 | GMT +6
Где и за сколько купить уголь в Астане
В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют 9 компаний-реализаторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Точки продажи расположены по следующим адресам:
- ул.Герцена 4/1;
- Герцена 6/2;
- Коктал 28/1;
- Макат 40;
- Жамбыла Жабаева 76;
- Ахмета Жубанова 35;
- Дулатова 182/1;
- ул. 85 (район ТЭЦ-3);
- Проезд 704;
- уч. 9А;
- Герцена 6Б;
- Карагандинская трасса (за супермаркетом «Магнум»).
На сегодняшний день, средние цены на уголь в Астане составляют:
- Шубаркуль – 16 400 тг за тонну;
- Каражыра – 17 400 тг за тонну;
- Майкуба – 13 500 тг за тонну.
В городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене точках реализации угля.
Ранее сообщалось о стоимости угля в регионах страны. Казахстанцам также рекомендовалось заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита.