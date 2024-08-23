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    15:50, 23 Август 2024 | GMT +6

    Где и за сколько купить уголь в Астане

    уголь
    Фото: акимат Астаны

    В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют 9 компаний-реализаторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Точки продажи расположены по следующим адресам:

    • ул.Герцена 4/1;
    • Герцена 6/2;
    • Коктал 28/1;
    • Макат 40;
    • Жамбыла Жабаева 76;
    • Ахмета Жубанова 35;
    • Дулатова 182/1;
    • ул. 85 (район ТЭЦ-3);
    • Проезд 704;
    • уч. 9А;
    • Герцена 6Б;
    • Карагандинская трасса (за супермаркетом «Магнум»).

    На сегодняшний день, средние цены на уголь в Астане составляют:

    • Шубаркуль – 16 400 тг за тонну;
    • Каражыра – 17 400 тг за тонну;
    • Майкуба – 13 500 тг за тонну.

    В городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене точках реализации угля.

    Ранее сообщалось о стоимости угля в регионах страны. Казахстанцам также рекомендовалось заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита.

    Теги:
    Отопительный сезон Топливо Цены и тарифы Астана Уголь
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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