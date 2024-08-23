Где и за сколько купить уголь в Астане

В Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют 9 компаний-реализаторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Точки продажи расположены по следующим адресам:

ул.Герцена 4/1;

Герцена 6/2;

Коктал 28/1;

Макат 40;

Жамбыла Жабаева 76;

Ахмета Жубанова 35;

Дулатова 182/1;

ул. 85 (район ТЭЦ-3);

Проезд 704;

уч. 9А;

Герцена 6Б;

Карагандинская трасса (за супермаркетом «Магнум»).

На сегодняшний день, средние цены на уголь в Астане составляют:

Шубаркуль – 16 400 тг за тонну;

Каражыра – 17 400 тг за тонну;

Майкуба – 13 500 тг за тонну.

В городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене точках реализации угля.

Ранее сообщалось о стоимости угля в регионах страны. Казахстанцам также рекомендовалось заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита.