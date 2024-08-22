Заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита призвали казахстанцев

Какой объем угля уже заготовлен и не ожидается ли дефицита в этот отопительный сезон в Казахстане? На этот вопрос на брифинге в СЦК ответил заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Потребность 8,6 млн тонн, по факту доставлено миллион тонн. Не ожидается ли дефицита? Фактически уголь есть, мы входим в 10-ку стран мира по добыче и по разведке угля. У нас полностью готов подвижный состав, как было доложено парк расширен. На местах акиматы готовы. Теперь вопрос заявок, если население будет ждать холодов, то тогда будут проблемы. Тогда мы можем ждать (дефицита - прим. автора), - сказал Турар Жолмагамбетов.

Спикер пояснил, что один ж/д тупик может обслуживать в день не более 100 машин.