Сколько стоит уголь в Казахстане

По какой цене на сегодня реализуется уголь в угольных разрезах и в регионах Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Стоимость на всех этапах перемещения от разреза до потребителя и стоимость ж/д перевозки оказывает достаточно влияния на формирование цен у конечного потребителя. Я бы хотел остановиться на ценах в самом разрезе. Сегодня коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. до 9 тыс. тенге за тонну. Так «Шубарколь комир» на сегодня стоит 8 тыс. тенге в разрезе, по сравнению с прошлым годом есть рост на 900 тенге, в прошлом году было 7 100 тенге. «Қаражыра», это Восток, стоимость на сегодня составляет 8 700 тенге, в прошлом году было 8 500 тенге, рост идет на 200 тенге, «Майкубен-Вест» на этот сезон начинается цена с 7 750 тенге, в прошлом году было на уровне 7 100 тенге, здесь имеется рост на 650 тенге. «Шубарколь Премиум» - 9 тыс, без изменений, в прошлом году была такая же цена, - уточнил Турар Жолмагамбетов.

По его словам, стоимость в регионах уже колеблется от 8 до 26 тыс. тенге за тонну.

- Здесь разбег достаточно большой. Те населенные пункты, которые находятся в пределах досягаемости самого разреза, они приобретают напрямую у разреза самовывозом от того и цены в 8 тыс. тенге. Однако у нас есть отдаленные регионы, которые достаточно далеко расположены от угольных разрезов и плюс к этому в этих регионах может не быть ж/д тупика, - пояснил Турар Жолмагамбетов.

Спикер добавил, что в таких регионах цена может достигать уже более высоких размеров, так как и путь может быть дальним до доставки к самому поселку.

Ранее казахстанцам рекомендовали заблаговременно закупать уголь во избежание дефицита.