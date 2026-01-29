Газ взорвался в квартире многоэтажки в Конаеве: есть пострадавшие

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, в результате инцидента были повреждены межкомнатные перегородки, а также дверные и оконные проемы квартиры и подъезда. Два человека получили травмы и были доставлены в городскую районную больницу. Открытого возгорания зафиксировано не было.

Для обогрева жильцов к месту происшествия направили вахтовую машину. Кроме того, к работе был привлечен психолог для оказания помощи пострадавшим. Территорию происшествия оцепили сотрудники полиции.

На месте инцидента работали 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области. Отмечается, что жилой дом подключен к центральному газоснабжению, однако в квартире, где произошел взрыв, использовался бытовой газовый баллон.

В ДЧС напомнили, что в многоквартирных домах выше двух этажей запрещено хранение и использование бытовых газовых баллонов.

Ранее два человека скончались после взрыва газа в карагандинском кафе-киоске.