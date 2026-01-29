РУ
    01:28, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Газ взорвался в квартире многоэтажки в Конаеве: есть пострадавшие

    В Конаеве в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона, передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels.com

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, в результате инцидента были повреждены межкомнатные перегородки, а также дверные и оконные проемы квартиры и подъезда. Два человека получили травмы и были доставлены в городскую районную больницу. Открытого возгорания зафиксировано не было.

    Для обогрева жильцов к месту происшествия направили вахтовую машину. Кроме того, к работе был привлечен психолог для оказания помощи пострадавшим. Территорию происшествия оцепили сотрудники полиции.

    На месте инцидента работали 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС Алматинской области. Отмечается, что жилой дом подключен к центральному газоснабжению, однако в квартире, где произошел взрыв, использовался бытовой газовый баллон.

    В ДЧС напомнили, что в многоквартирных домах выше двух этажей запрещено хранение и использование бытовых газовых баллонов.

    Ранее два человека скончались после взрыва газа в карагандинском кафе-киоске. 

    ДЧС Происшествия Конаев Газ
    Еламан Турысбеков
    Автор
