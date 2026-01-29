РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:31, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Два человека скончались после взрыва газа в карагандинском кафе-киоске

    Трагедия, произошедшая в одном из районов Караганды, унесла жизни двух пострадавших — врачам не удалось спасти людей, получивших критические ожоги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети больница
    Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

    В Караганде скончались двое из четырех человек, пострадавших при взрыве газового баллона в кафе быстрого питания. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения.

    Чрезвычайное происшествие произошло 22 января на улице Ермекова. В небольшом кафе-киоске произошел взрыв газового баллона, после чего начался сильный пожар. Огонь стремительно распространился на внутреннюю и внешнюю обшивку сооружения, а также мебель. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

    На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В ходе ликвидации огня спасатели вынесли из киоска еще два газовых баллона объемом по 27 литров, что позволило предотвратить дальнейшее развитие пожара.

    В результате ЧП травмы получили четыре человека. Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, еще одного госпитализировали в отделение комбустиологии с ожогами средней степени тяжести.

    Как сообщили в управлении здравоохранения, двое пациентов, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались от полученных травм.

    — Пациенты поступили с обширными ожогами и с первых минут находились под наблюдением врачей реанимации. Им оказывалась вся необходимая специализированная медицинская помощь с привлечением профильных специалистов. Несмотря на принятые меры, спасти их не удалось, — сообщили в ведомстве.

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Напомним, в Карагандинской области в результате взрыва в придорожном кафе погибли два человека. 

    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область Больницы Караганда Происшествия Взрыв Газ
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают