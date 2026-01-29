Два человека скончались после взрыва газа в карагандинском кафе-киоске

В Караганде скончались двое из четырех человек, пострадавших при взрыве газового баллона в кафе быстрого питания. Информацию подтвердили в управлении здравоохранения.

Чрезвычайное происшествие произошло 22 января на улице Ермекова. В небольшом кафе-киоске произошел взрыв газового баллона, после чего начался сильный пожар. Огонь стремительно распространился на внутреннюю и внешнюю обшивку сооружения, а также мебель. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В ходе ликвидации огня спасатели вынесли из киоска еще два газовых баллона объемом по 27 литров, что позволило предотвратить дальнейшее развитие пожара.

В результате ЧП травмы получили четыре человека. Троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, еще одного госпитализировали в отделение комбустиологии с ожогами средней степени тяжести.

Как сообщили в управлении здравоохранения, двое пациентов, находившихся в крайне тяжелом состоянии, скончались от полученных травм.

— Пациенты поступили с обширными ожогами и с первых минут находились под наблюдением врачей реанимации. Им оказывалась вся необходимая специализированная медицинская помощь с привлечением профильных специалистов. Несмотря на принятые меры, спасти их не удалось, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Карагандинской области в результате взрыва в придорожном кафе погибли два человека.