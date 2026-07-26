Газ отключат на пять дней в двух районах Алматы

В части Наурызбайского и Алатауского районов Алматы с 27 по 31 июля будет временно приостановлена подача природного газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в рамках строительства продолжения улицы Толе би планируется переустройство газовых сетей высокого давления диаметром 520 и 720 мм.

В связи с проведением работ с 09:00 27 июля до 18:00 31 июля подача природного газа будет временно прекращена в границах следующих улиц: улица Момышулы — проспект Абая — улица Строительная — улица Монке би — улица Фаризы Онгарсыновой.

Жителей указанных районов просят заранее принять необходимые меры и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в городе временно были изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов в связи со строительными работами по пробивке улицы Толе би.