Ряд автобусных маршрутов изменят схемы движения из-за пробивки Толе би в Алматы

С 24 июля в Алматы временно изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов в связи со строительными работами в рамках проекта по пробивке улицы Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Транспортном холдинге города, изменения связаны с временным перекрытием участка улицы Ашимова — от улицы Кулбекова до улицы Машана. До завершения строительно-монтажных работ по измененным схемам будут курсировать маршруты № 14, № 15, № 26, № 118 и № 128.

Маршрут № 14: в северном направлении: улица Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме; в обратном направлении: проспект Райымбека — улица Алатау — далее по схеме.

Маршрут № 15: в северном направлении: улица Ашимова — улица Сабденова — улица Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме; в обратном направлении: проспект Райымбека — улица Алатау — улица Сабденова — улица Ашимова — далее по схеме.

Маршрут № 26: в северном направлении: улица Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме; в обратном направлении: проспект Райымбека — разворот перед кольцом улицы Абая — проспект Райымбека — улица Алатау — далее по схеме.

Маршрут № 118: в северном направлении: от конечной остановки «Улица Строительная» по проспекту Абая — улица Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме; в обратном направлении: проспект Райымбека — разворот перед кольцом улицы Абая — проспект Райымбека — улица Алатау — далее по схеме.

Маршрут № 128: в северном направлении: улица Ашимова — улица Сабденова — улица Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме; в обратном направлении: проспект Райымбека — улица Алатау — улица Сабденова — улица Ашимова — далее по схеме.

Кроме того, с 24 июля после завершения дорожного ремонта на улице Толе би и открытия движения по улице Утеген батыра автобусный маршрут № 202 возобновит движение по прежней схеме с заездом на конечную остановку «Автовокзал Сайран». Он вновь будет обслуживать участок от улицы Утеген батыра до улицы Варламова в соответствии с утвержденной схемой.

Также в связи с ремонтом дороги на улице Бейсеуова и затрудненным проездом к контрольному пункту маршрута № 29Р конечная остановка «Экопост (Бутаковка)» временно перенесена на остановку «Река Бекенбай». Ограничение будет действовать до завершения дорожных работ.



Ранее сообщалось, что 80 участков для пробивки улиц Толе би и Жубанова в Алматы все еще не выкуплены. Также в Астане на участке улицы Мухамедханова ограничат проезд на четыре дня.