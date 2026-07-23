На участке улицы Мухамедханова в Астане на четыре дня ограничат проезд

В акимате Астаны просят водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения, передает агентство Kazinform.

С 24 по 27 июля текущего года будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын.

Фото: акимат Астаны

В связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Ранее в акимате Астаны сообщили о продлении дорожных работ по среднему ремонту трассы Астана-Караганда до конца июля текущего года.