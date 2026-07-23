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    На участке улицы Мухамедханова в Астане на четыре дня ограничат проезд

    В акимате Астаны просят водителей и пешеходов заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения, передает агентство Kazinform.

    ремонт дороги
    Фото: gov.kz

    С 24 по 27 июля текущего года будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын.

    На участке улицы Мухамедханова в Астане на четыре дня ограничат проезд
    Фото: акимат Астаны

     

    В связи с этим движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

    Ранее в акимате Астаны сообщили о продлении дорожных работ по среднему ремонту трассы Астана-Караганда до конца июля текущего года.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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