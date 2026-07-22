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    Вниманию водителей: ремонт на трассе Астана — Караганда продлили до конца июля

    В акимате Астаны сообщили о продлении дорожных работ по среднему ремонту трассы Астана-Караганда до конца июля текущего года, передает агентство Kazinform.

    Участок трассы Астана-Караганда временно перекрыт
    Фото: gov.kz

    В целях исключения заторов на данном участке водителей просят использовать альтернативные пути:

    • от транспортной развязки направо по объездной до ул. Акжол или до шоссе Алаш;
    • от транспортной развязки налево по объездной до ул. Шерхана Муртаза.
    Вниманию водителей: ремонт на трассе Астана — Караганда продлили до конца июля
    Фото: акимат Астаны
    Вниманию водителей: ремонт на трассе Астана — Караганда продлили до конца июля
    Фото: акимат Астаны

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу, — отметили в ведомстве.

    Ранее ограничение движения транспорта ввели с 22 по 26 июля из-за ремонта дорожного покрытия на выезде из Астаны — на участке проспекта Н. Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки.

    Дороги Трассы Астана Караганда Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор