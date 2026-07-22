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    На выезде из Астаны ввели временную схему движения

    Ограничение движения транспорта вводится из-за ремонта дорожного покрытия, передает агентство Kazinform cо ссылкой на акимат Астаны.

    выезд из Астаны
    Фото: ДП Астаны

    В Астане в связи с проведением ремонта дорожного покрытия на участке проспекта Н. Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки с 22 по 26 июля будет частично ограничено движение транспорта.

    На выезде из Астаны ввели временную схему движения
    Фото: акимат Астаны

    Въезд в город будет осуществляться в прежнем режиме.

    При этом выезд из города организуют в соответствии с временной схемой дорожного движения.

    Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Ранее было частично перекрыто движение по пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Баршын до ул. Коктал.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор