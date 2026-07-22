На выезде из Астаны ввели временную схему движения

В Астане в связи с проведением ремонта дорожного покрытия на участке проспекта Н. Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки с 22 по 26 июля будет частично ограничено движение транспорта.

Фото: акимат Астаны

Въезд в город будет осуществляться в прежнем режиме.

При этом выезд из города организуют в соответствии с временной схемой дорожного движения.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее было частично перекрыто движение по пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Баршын до ул. Коктал.