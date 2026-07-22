На выезде из Астаны ввели временную схему движения
Ограничение движения транспорта вводится из-за ремонта дорожного покрытия, передает агентство Kazinform cо ссылкой на акимат Астаны.
В Астане в связи с проведением ремонта дорожного покрытия на участке проспекта Н. Тлендиева от улицы Баршын до транспортной развязки с 22 по 26 июля будет частично ограничено движение транспорта.
Въезд в город будет осуществляться в прежнем режиме.
При этом выезд из города организуют в соответствии с временной схемой дорожного движения.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее было частично перекрыто движение по пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Баршын до ул. Коктал.