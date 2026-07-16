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    Движение на проспекте Тлендиева ограничат в Астане

    В Астане 17 и 18 июля временно изменится схема движения на одном из участков проспекта Н. Тлендиева в связи с проведением дорожных работ, передает агентство Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский\Kazinform

    Будут проводиться работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по пр. Н. Тлендиева на участке от ул. Баршын до ул. Коктал.

    В связи с этим 17 и 18 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон.

    — Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, — отметили в акимат города.

    Движение на проспекте Тлендиева ограничат в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Кордай в Астане ограничат почти на два с половиной месяца.

    Дороги Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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