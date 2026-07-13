Движение на участке улицы Кордай в Астане ограничат почти на два с половиной месяца

В Астане планируется проведение работ по строительству инженерных сетей по ул. Кордай на участке от пр. Бауыржана Момышулы до ул. Обаган, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 17 июля по 30 сентября текущего года движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва Правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей города Астаны. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.



