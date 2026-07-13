KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Движение на участке улицы Кордай в Астане ограничат почти на два с половиной месяца

    В Астане планируется проведение работ по строительству инженерных сетей по ул. Кордай на участке от пр. Бауыржана Момышулы до ул. Обаган, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Участок улицы Кордай временно закроют в связи с проведением ремонтных работ
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим с 17 июля по 30 сентября текущего года движение автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет закрыто.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

    Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва Правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей города Астаны. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

    Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор