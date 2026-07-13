Астана получит свыше 16,2 млрд тенге на развитие инженерной и энергетической инфраструктуры

В рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации коммунальной инфраструктуры столицы из резерва Правительства выделены средства на развитие инженерных и энергетических сетей города Астаны. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает Kazinfom со ссылкой на primeminister.kz.

Реализация проектов позволит повысить надежность и обеспечить бесперебойность функционирования систем водоотведения, тепло- и электроснабжения в условиях активного жилищного строительства и роста численности населения столицы.

Общий объем финансирования составляет более 16,2 млрд теңге.

Фото: primeminister.kz

Из них 8,7 млрд теңге предусмотрено на строительство и модернизацию объектов водоотведения.

В частности, предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, проходящего от существующих очистных сооружений, расположенных в столичном районе Есиль, до озера Қарабидайық в Акмолинской области. Также будет построен водосбросный коллектор для отвода очищенных сточных вод с улиц Ұлы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль.

Выполнение предусмотренных работ обеспечит надежный отвод поверхностных и дренажных вод с территории водосбора площадью 4,5 тыс. га и стабильную работу очистных сооружений производительностью около 70 тыс. м3 в сутки. Это создаст необходимую инфраструктуру для дальнейшего развития Астаны.

7,5 млрд теңге направлено на развитие энергетической инфраструктуры столицы.

Фото: primeminister.kz

За счет этих средств планируется строительство закрытой подстанции 110/20 кВ «Қарлығаш» с подключением к существующим электрическим сетям, а также модернизация турбоагрегата №1 ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия».

Ввод нового энергообъекта снизит нагрузку на действующие подстанции «Ишим» и «Бәйтерек» и обеспечит электроснабжением порядка 80 тыс. жителей района вокзала «Нұрлы жол» и жилого массива Тельман. Дополнительные мощности также позволят ввести в эксплуатацию новые социальные объекты, в том числе школы и поликлиники.

После модернизации электрическая мощность турбины ТЭЦ-2 увеличится на 30 МВт – с 80 до 110 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения столицы с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что в нескольких районах Астаны 13 июля временно отключат горячее водоснабжение и электроснабжение.