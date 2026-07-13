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    В Астане временно отключат горячую воду и электричество: список адресов и сроки

    13 июля в нескольких районах Астаны временно отключат горячее водоснабжение и электроснабжение. Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны, передает Kazinfom. 

    Отключение водоснабжения и электричества
    Фото: Pexels

    В нескольких районах Астаны сегодня временно отключат горячее водоснабжение. Ограничения связаны с гидравлическими испытаниями, ревизией оборудования, заменой запорной арматуры и планово-профилактическими работами на теплосетях. Для части домов отключение продлится до вечера 13 июля, а на отдельных участках — до 15 июля.

    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109
    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109
    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109
    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109
    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109
    отключение водоснабжения
    Фото: IKomek109

    Кроме того будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.

    Будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.
    Фото: IKomek109
    Будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.
    Фото: IKomek109
    Будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.
    Фото: IKomek109
    Будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось о временном отключении подачи холодной воды в Бостандыкском районе Алматы 15 июля.

    Электроэнергия Вода Астана ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор