В Астане временно отключат горячую воду и электричество: список адресов и сроки

13 июля в нескольких районах Астаны временно отключат горячее водоснабжение и электроснабжение. Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны, передает Kazinfom.

В нескольких районах Астаны сегодня временно отключат горячее водоснабжение. Ограничения связаны с гидравлическими испытаниями, ревизией оборудования, заменой запорной арматуры и планово-профилактическими работами на теплосетях. Для части домов отключение продлится до вечера 13 июля, а на отдельных участках — до 15 июля.

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Кроме того будет отключено электроснабжение в связи с ремонтными работами.

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: IKomek109

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось о временном отключении подачи холодной воды в Бостандыкском районе Алматы 15 июля.