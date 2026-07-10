Воду отключат алматинцам, живущим в районе КазНУ и Ботанического сада

Ограничения связаны с проведением планово-профилактических работ на сетях и объектах водоснабжения.

— В связи с проведением работ на водопроводных сетях 15 июля с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в границах: проспект аль-Фараби — река Есентай — улица Тимирязева — территория Ботанического сада, включая территорию КазНУ имени аль-Фараби, — сообщили в компании «Алматы Су».

В коммунальном предприятии пояснили, что плановые технические работы необходимы для повышения надежности и устойчивости городской системы водоснабжения перед будущими нагрузками. Потребителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и рекомендуется заранее подготовить необходимый запас воды.

Для уточнения информации и по всем оперативным вопросам жители города могут обращаться в круглосуточные справочные службы по номерам: 109 или 274-66-66. Ранее сообщалось, что движение по улице Снегина в Алматы ограничат из-за замены труб.