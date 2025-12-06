Гаджи Гаджиев: Мы сократили допинг в тяжелой атлетике на 95 процентов

Об этом Президент Федерации тяжелой атлетики РК Гаджи Гаджиев заявил на чемпионате Казахстана.

— Мы стали номером один в Международной федерации тяжелой атлетики по антидопинговой работе. Совсем исключить риски невозможно, но мы сократили их на 95 процентов — это большой результат, — отметил он.

Гаджи Гаджиев напомнил, что ранее у Казахстана был серьезный кризис доверия, однако сейчас ситуация изменилась. В этом году страна будет проведить чемпионат Азии, несмотря на прежние ограничения.

— Мы провели турнир на высоком уровне. Это признание того, что Казахстан — чистая в плане допинга и надежная страна, — сказал глава Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Гаджиев отметил, что сборная готовилась к азиатскому первенству шесть месяцев без перерыва, что позволило команде занять первое общекомандное место и установить мировые и азиатские рекорды.

Он добавил, что в Казахстане усиливается конкуренция среди юниоров и молодежи: многие спортсмены уже становятся призерами международных стартов.

Федерация также запускает цифровизацию системы подготовки. Формируется база всех тяжелоатлетов и тренеров страны.

— Мы хотим видеть динамику каждого спортсмена — возраст, вес, результаты, рейтинг, — сообщил Гаджи Гаджиев.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Особое внимание сейчас уделяют олимпийцам, которым планируют обеспечить индивидуальное сопровождение — режим, здоровье, питание и психологическую подготовку.

— Путь тяжелоатлета длинный и сложный. В отличие от других видов спорта, пропуск одного старта может лишить человека Олимпиады. Поэтому за ними нужно смотреть очень внимательно, — подчеркнул глава Федерации.

Сегодня Федерация тежелой атлетики также тестирует новые методы восстановления спортсменов в сотрудничестве с врачами и научными центрами, планирует начать работу со школами — привлекать детей, проводить отбор и повышать квалификацию молодых тренеров.

— Мы хотим работать в школах, объяснять детям, что такое тяжелая атлетика, отбирать перспективных ребят, обучать молодых тренеров, — сказал Гаджиев.

Напомним, чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике продолжается. Сегодня в Астане прошел шестой соревновательный день. В весовой категории 94 кг среди мужчин чемпионом страны стал Нургиса Адилетулы. В сумме двух упражнений он поднял 370 кг.

Нургиса Адилетулы — чемпион мира 2024 года, серебряный призер ЧМ 2022 года и чемпион Азии. Серебро Чемпионата Казахстана — у Сергея Петрович из Акмолинской области — результат 354 кг по итогам двух упражнений, и бронза — у тяжелоатлета Кирилла Староверкина из Карагандинской области — 354 кг.

Ранее сообщалось, что Александр Уваров стал чемпионом Казахстана в весе 88 кг.