    13:07, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Футбольный стадион на 50 тысяч мест в Алатау: будет ли реализован проект

    Еще недавно проект футбольного стадиона на 50 тысяч мест в городе Алатау рассматривался как один из ключевых, однако со временем подходы к его реализации пересмотрены, передает Kazinform.

    Фото: акимат Алматинской области

    В 2023 году в здании акимата Алматинской области на макете нового города Алатау красовался большой футбольный крытый стадион. В 2024 году в ходе презентации мастер-плана развития города Алатау было объявлено о том, что на территории GOLDEN District (одного из четырех районов агломерации) проектом предлагается к размещению стадион на 50 тысяч зрительских мест. 

    Однако, к 2026 году стало известно, что в акимате Алматинской области поменяли планы и теперь возведения столь масштабного объекта ожидать не стоит.

    Власти отказались от планов строительства стадиона. 

    Об этом сообщило управление физической культуры и спорта Алматинской области в ответе на официальный запрос агентства Kazinform. 

    Примечательно, что о планах по строительству футбольного стадиона в Алматинской области на территории города Алатау было объявлено еще до того, как в самом Алматы было принято решение о возведении на территории мегаполиса нового стадиона на 45 тысяч зрительских мест.

    Ранее мы рассказали, на каких стадионах Алматы сможет принять зимние Азиатские игры-2029.

