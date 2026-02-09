Футбольный стадион на 50 тысяч мест в Алатау: будет ли реализован проект

В 2023 году в здании акимата Алматинской области на макете нового города Алатау красовался большой футбольный крытый стадион. В 2024 году в ходе презентации мастер-плана развития города Алатау было объявлено о том, что на территории GOLDEN District (одного из четырех районов агломерации) проектом предлагается к размещению стадион на 50 тысяч зрительских мест.

Однако, к 2026 году стало известно, что в акимате Алматинской области поменяли планы и теперь возведения столь масштабного объекта ожидать не стоит.

Власти отказались от планов строительства стадиона.

Об этом сообщило управление физической культуры и спорта Алматинской области в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

Примечательно, что о планах по строительству футбольного стадиона в Алматинской области на территории города Алатау было объявлено еще до того, как в самом Алматы было принято решение о возведении на территории мегаполиса нового стадиона на 45 тысяч зрительских мест.

