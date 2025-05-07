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    19:25, 06 Май 2025 | GMT +5

    Фридрих Мерц избран канцлером Германии

    Сегодня во второй половине дня Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером во втором туре голосования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фридрих Мерц
    Фото: wikipedia.org

    Лидер ХДС получил 325 голосов. Для назначения канцлером требовалось минимум 316 голосов.

    В первом туре голосования Мерц получил всего 310 голосов. Теперь лидер ХДС/ХСС станет главой правительства и Кабинет министров ФРГ приступит к работе.

    Правительственная коалиция имеет большинство в парламенте — 12 мест, и состоит из «ХДС» Ф.Мерца, их баварских союзников, Христианско-социального союза (ХСС) и социал-демократов (СДПГ).     

    Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.            

    Теги:
    Канцлер Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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