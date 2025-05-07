Фридрих Мерц избран канцлером Германии
Сегодня во второй половине дня Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером во втором туре голосования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Лидер ХДС получил 325 голосов. Для назначения канцлером требовалось минимум 316 голосов.
В первом туре голосования Мерц получил всего 310 голосов. Теперь лидер ХДС/ХСС станет главой правительства и Кабинет министров ФРГ приступит к работе.
Правительственная коалиция имеет большинство в парламенте — 12 мест, и состоит из «ХДС» Ф.Мерца, их баварских союзников, Христианско-социального союза (ХСС) и социал-демократов (СДПГ).
Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.