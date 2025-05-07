Фридрих Мерц избран канцлером Германии

Лидер ХДС получил 325 голосов. Для назначения канцлером требовалось минимум 316 голосов.

В первом туре голосования Мерц получил всего 310 голосов. Теперь лидер ХДС/ХСС станет главой правительства и Кабинет министров ФРГ приступит к работе.

Правительственная коалиция имеет большинство в парламенте — 12 мест, и состоит из «ХДС» Ф.Мерца, их баварских союзников, Христианско-социального союза (ХСС) и социал-демократов (СДПГ).

Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.