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    14:14, 06 Май 2025 | GMT +5

    Фридрих Мерц не смог получить поддержку парламента

    Кандидату от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания канцлером в первом туре голосования Бундестага, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Германии пройдет голосование по кандидатуре Мерца на пост канцлера
    Фото: x.com/_FriedrichMerz

    Только 310 из 630 делегатов проголосовали за лидера христианских демократов (ХДС). Он не набрал необходимого абсолютного большинства в 316 голосов. 307 парламентариев проголосовали против, в то время как трое воздержались.

    Ожидалось, что 6 мая пройдет назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и Кабинет министров ФРГ приступит к работе.

    Правительственная коалиция имеет большинство в парламенте из 12 мест и состоит из «ХДС» Ф.Мерца, их баварских союзников, Христианско-социального союза (ХСС) и социал-демократов (СДПГ).

    После этого заседание было закрыто, чтобы дать возможность парламентским фракциям проконсультироваться.

    Считается, что Ф.Мерц может предпринять вторую и третью попытку избраться. В окончательном голосовании ему просто необходимо, чтобы за него проголосовало относительное большинство депутатов, которое он уже получил в первом туре.

    Ранее сообщалось, что в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.

    Теги:
    Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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