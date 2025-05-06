Фридрих Мерц не смог получить поддержку парламента

Только 310 из 630 делегатов проголосовали за лидера христианских демократов (ХДС). Он не набрал необходимого абсолютного большинства в 316 голосов. 307 парламентариев проголосовали против, в то время как трое воздержались.

Ожидалось, что 6 мая пройдет назначение лидера ХДС/ХСС главой правительства и Кабинет министров ФРГ приступит к работе.

Правительственная коалиция имеет большинство в парламенте из 12 мест и состоит из «ХДС» Ф.Мерца, их баварских союзников, Христианско-социального союза (ХСС) и социал-демократов (СДПГ).

После этого заседание было закрыто, чтобы дать возможность парламентским фракциям проконсультироваться.

Считается, что Ф.Мерц может предпринять вторую и третью попытку избраться. В окончательном голосовании ему просто необходимо, чтобы за него проголосовало относительное большинство депутатов, которое он уже получил в первом туре.

Ранее сообщалось, что в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.