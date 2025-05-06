В Германии пройдет голосование по кандидатуре Мерца на пост канцлера

Для победы Мерцу необходимо получить поддержку как минимум 316 депутатов из 630.

Если Мерц не наберет большинство голосов, у Бундестага будет 14 дней на то, чтобы выбрать другого кандидата, способного заручиться абсолютным большинством. Если этот вариант также окажется неудачным, то президент, согласно Конституции, может либо назначить канцлером кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, либо распустить Бундестаг и назначить новые федеральные выборы.

Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.