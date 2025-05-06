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    09:09, 06 Май 2025 | GMT +5

    Германские партии ХДС/ХСС и СДПГ подписали коалиционное соглашение

    В Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

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    Фото: pixabay

    - Если завтра меня изберут [канцлером Германии] и члены кабинета будут утверждены, вы получите правительство, которое с первого дня будет стремиться быть надежным, проводя реформы и делая инвестиции, — сказал председатель ХДС Фридрих Мерц перед церемонией подписания соглашения.

    Кроме него подписи под документом по очереди поставили лидеры СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также председатель ХСС Маркус Зедер.

    - Новому правительству как никогда нужно настоящее командное взаимодействие. Лучшее, что можно сделать в демократии — это находить решения противоречий и строить мосты, — подчеркнул Ларс Клингбайль.

    Договор занимает 144 страницы и представляет собой дорожную карту приоритетов нового правительства ФРГ.

    Среди них — снижение налогов для бизнеса (в частности, налога на электроэнергию и подоходного налога для малых и средних предпринимателей) и граждан, а также — «повышение привлекательности военной службы».

    Полиция и миграция

    Согласно соглашению, спецслужбы и федеральная полиция получат расширенные полномочия. В случае определенных уголовных преступлений органам безопасности будет разрешено использовать искусственный интеллект для анализа общедоступных данных.

    Коалиция также договорилась о «новом, более последовательном подходе к миграционной политике». Так планируется приостановить программы добровольного приема беженцев и воссоединения семей. Кроме того, в будущем просителей убежища будут останавливать на границе «в координации с европейскими партнерами».

    Частичная легализация каннабиса, инициированная предыдущим правительством, должна быть «открыто рассмотрена» осенью 2025 года.

    Помощь малому и среднему бизнесу

    В договоре стороны подтвердили свою приверженность социальной рыночной экономике с целью создания «возможностей и процветания для всех». Среди прочего, запланированы меры по снижению затрат на электроэнергию и уменьшению бюрократии для компаний.

    Черно-красная коалиция также планирует уменьшить подоходный налог для малых и средних предпринимателей. Кроме того, планируется создать налоговые стимулы для увеличения продолжительности рабочего дня. С 2026 года планируется вновь ввести пониженную ставку НДС в размере 7% в секторе общественного питания.

    Приверженность солнечной и ветровой энергетике

    ХДС/ХСС и СДПГ подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату и цели сделать Германию углеродно нейтральной к 2045 году. Этому должна помочь в том числе и технология CCS — «улавливание и хранение углерода» под землей.

    Также будет продолжено расширение ветровой и солнечной энергетики, начатое предыдущим правительством.

    Новый кабинет министров

    Немецкие партии также определили кандидатов на ведущие посты в новом кабинете министров. Ожидается, что в него войдут десять мужчин и восемь женщин, а средний возраст вырастет с 50,4 до 53,1 года.

    Будет создано и новое министерство цифровизации и модернизации.

    Новому правительству предстоит вывести экономику из рецессии последних лет, сдержать рост популярности ультраправых и понять, как укрепить немецкую и европейскую оборону.

    Ранее стали известны кандидаты в новое правительство Германии.

    Теги:
    Мировые новости Германия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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