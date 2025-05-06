Германские партии ХДС/ХСС и СДПГ подписали коалиционное соглашение

- Если завтра меня изберут [канцлером Германии] и члены кабинета будут утверждены, вы получите правительство, которое с первого дня будет стремиться быть надежным, проводя реформы и делая инвестиции, — сказал председатель ХДС Фридрих Мерц перед церемонией подписания соглашения.

Кроме него подписи под документом по очереди поставили лидеры СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также председатель ХСС Маркус Зедер.

- Новому правительству как никогда нужно настоящее командное взаимодействие. Лучшее, что можно сделать в демократии — это находить решения противоречий и строить мосты, — подчеркнул Ларс Клингбайль.

Договор занимает 144 страницы и представляет собой дорожную карту приоритетов нового правительства ФРГ.

Среди них — снижение налогов для бизнеса (в частности, налога на электроэнергию и подоходного налога для малых и средних предпринимателей) и граждан, а также — «повышение привлекательности военной службы».

Полиция и миграция

Согласно соглашению, спецслужбы и федеральная полиция получат расширенные полномочия. В случае определенных уголовных преступлений органам безопасности будет разрешено использовать искусственный интеллект для анализа общедоступных данных.

Коалиция также договорилась о «новом, более последовательном подходе к миграционной политике». Так планируется приостановить программы добровольного приема беженцев и воссоединения семей. Кроме того, в будущем просителей убежища будут останавливать на границе «в координации с европейскими партнерами».

Частичная легализация каннабиса, инициированная предыдущим правительством, должна быть «открыто рассмотрена» осенью 2025 года.

Помощь малому и среднему бизнесу

В договоре стороны подтвердили свою приверженность социальной рыночной экономике с целью создания «возможностей и процветания для всех». Среди прочего, запланированы меры по снижению затрат на электроэнергию и уменьшению бюрократии для компаний.

Черно-красная коалиция также планирует уменьшить подоходный налог для малых и средних предпринимателей. Кроме того, планируется создать налоговые стимулы для увеличения продолжительности рабочего дня. С 2026 года планируется вновь ввести пониженную ставку НДС в размере 7% в секторе общественного питания.

Приверженность солнечной и ветровой энергетике

ХДС/ХСС и СДПГ подтвердили свою приверженность Парижскому соглашению по климату и цели сделать Германию углеродно нейтральной к 2045 году. Этому должна помочь в том числе и технология CCS — «улавливание и хранение углерода» под землей.

Также будет продолжено расширение ветровой и солнечной энергетики, начатое предыдущим правительством.

Новый кабинет министров

Немецкие партии также определили кандидатов на ведущие посты в новом кабинете министров. Ожидается, что в него войдут десять мужчин и восемь женщин, а средний возраст вырастет с 50,4 до 53,1 года.

Будет создано и новое министерство цифровизации и модернизации.

Новому правительству предстоит вывести экономику из рецессии последних лет, сдержать рост популярности ультраправых и понять, как укрепить немецкую и европейскую оборону.

Ранее стали известны кандидаты в новое правительство Германии.