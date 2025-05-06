Парламент Германии снова рассмотрит кандидатуру Мерца на пост канцлера

Оно пройдет уже во вторник — после того, как Мерц провалился при первом голосовании.

— Нам удалось подать заявку на проведение второго голосования сегодня, чтобы мы могли быстро избрать федерального канцлера, — заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

Немецкие СМИ сообщают, что голосование состоится в 15:15 по берлинскому времени, то есть меньше, чем через час.

Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.