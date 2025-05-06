17:40, 06 Май 2025 | GMT +5
Парламент Германии снова рассмотрит кандидатуру Мерца на пост канцлера
Бундестаг все же проведет второе голосование, чтобы утвердить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Оно пройдет уже во вторник — после того, как Мерц провалился при первом голосовании.
— Нам удалось подать заявку на проведение второго голосования сегодня, чтобы мы могли быстро избрать федерального канцлера, — заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.
Немецкие СМИ сообщают, что голосование состоится в 15:15 по берлинскому времени, то есть меньше, чем через час.
Ранее в Германии консерваторы ХДС/ХСС и социал-демократы подписали коалиционное соглашение. В нем они договорились ограничивать миграцию, уменьшать налоговую нагрузку для бизнеса и повышать обороноспособность.