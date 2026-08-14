Францию накрыла новая волна жары: в 50 департаментах объявили оранжевую тревогу

Во Франции на фоне рекордной жары и засухи в 50 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокого риска лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Во Франции сохраняется аномально высокая температура, сопровождающаяся засухой, что значительно увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров.

По данным метеослужбы Meteo-France, оранжевый уровень опасности введен в 50 департаментах, преимущественно на северо-западе страны.

В ряде регионов днем температура воздуха может достигать 40 градусов. На севере страны, в департаменте Па-де-Кале, где этим летом наблюдается уже пятая волна жары, лесной пожар, начавшийся накануне, до сих пор не удалось взять под контроль.

В департаменте Па-де-Кале пожар, начавшийся накануне, пока не удалось полностью взять под контроль. В результате пожара пострадала территория площадью 180 гектаров, один дом стал непригодным для проживания.

По данным префектуры Иль и Вилен, в результате лесного пожара, начавшегося накануне в деревне Сен-Жюст, к настоящему моменту пострадало 200 гектаров территории. Из района были эвакуированы 96 человек. В тушении пожара продолжают участвовать 208 пожарных.

Напомним, 85% территории Франции столкнулись с засухой из-за жаркой погоды. Ранее во Франции вспыхнул крупный лесной пожар.