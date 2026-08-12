Снимки, полученные со спутника «Sentinel-3» программы «Коперник», продемонстрировали масштабы засухи в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

85% территории Франции столкнулись с засухой из-за жаркой погоды и недостаточного количества осадков.

Согласно данным, опубликованным программой Европейского союза (ЕС) по наблюдению за Землей «Коперник», этим летом сильная засуха охватила обширные районы Франции.

По состоянию на середину июля для 85% территории страны объявлено предупреждение о засухе. Этот показатель составлял 65% в тот же период 2025 года, тогда как летом 2024 года он был ниже 2%.

Снимки, полученные со спутника «Sentinel-3» программы «Коперник», продемонстрировали масштабы засухи в стране.

При сравнении спутниковых снимков Франции, сделанных 11 августа 2024 года, 12 августа 2025 года и 8 августа 2026 года, обращает на себя внимание изменение растительного покрова по всей стране.

На снимке Франции, сделанном в 2024 году, на большей части территории страны преобладали зелёные оттенки, тогда как в 2025 году было видно расширение светло-коричневых участков, особенно на западе страны и в Парижской агломерации.

На последнем съемке от 8 августа 2026 года на обширной территории от побережья Атлантического океана до севера страны преобладали бежевые и землистые оттенки.

Внимание привлекли ограниченность зеленых зон и засушливость ландшафта.

Ранее сообщалось, что река Луара во Франции критически обмелела из-за жары и засухи.