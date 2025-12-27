Франция вводит тюремное наказание за превышение скорости

Французская пресса поясняет, что при этом правонарушение будет дублироваться «записью о судимости» согласно изданию «Journal officiel» («Официальный журнал»), где печатаются законы и указы властей Пятой республики.

Превышение лимита скорости более чем на 50 км/ч с понедельника, 29 декабря, будет караться тюремным заключением на срок до трех месяцев и штрафом в размере 3 750 евро.

В сообщении говорится о том, что указ принят на основании закона от 9 июля 2025 года, «направленного на борьбу с дорожными правонарушениями».

Ранее нарушения превышения скорости карались штрафом 5-го класса, самым строгим, за исключением случаев повторного правонарушения, которые приводили к лишению водительских прав.

Вождение со значительным превышением максимального разрешенного предела скорости «является особенно опасным поведением, которое может привести к серьезным последствиям в случае аварии», пояснили в Департаменте дорожной безопасности Франции.

— Классифицируя это очень серьезное нарушение скоростного режима как преступление и применяя более жесткие правовые меры, мы посылаем четкий сигнал: дорожное насилие больше недопустимо, — подчеркнула Мари-Пьер Ведренн, представитель министра внутренних дел, слова которой цитируются в пресс-релизе.

В заявлении говорится, что чрезмерная скорость сокращает время реакции, увеличивает тормозной путь, ухудшает управление транспортным средством и повышает силу удара при столкновении.

В 2024 году Служба безопасности дорожного движения зафиксировала 63 217 нарушений скорости «выше или равной 50 км/ч», что на 69% больше по сравнению с 2017 годом. У водителей, которые превышают скорость, также будут конфискованы транспортные средства и приостановлены права сроком на три года. Им будет запрещено «управлять определенными наземными транспортными средствами» на пять и более лет, и они должны будут проходить курс повышения осведомленности о безопасности дорожного движения, уточнили чиновники.

О том, что на платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости, читайте здесь.