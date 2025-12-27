Франция вводит тюремное наказание за превышение скорости
Такое строгое наказание для любителей быстрой езды будет введено после 29 декабря текущего года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Французская пресса поясняет, что при этом правонарушение будет дублироваться «записью о судимости» согласно изданию «Journal officiel» («Официальный журнал»), где печатаются законы и указы властей Пятой республики.
Превышение лимита скорости более чем на 50 км/ч с понедельника, 29 декабря, будет караться тюремным заключением на срок до трех месяцев и штрафом в размере 3 750 евро.
В сообщении говорится о том, что указ принят на основании закона от 9 июля 2025 года, «направленного на борьбу с дорожными правонарушениями».
Ранее нарушения превышения скорости карались штрафом 5-го класса, самым строгим, за исключением случаев повторного правонарушения, которые приводили к лишению водительских прав.
Вождение со значительным превышением максимального разрешенного предела скорости «является особенно опасным поведением, которое может привести к серьезным последствиям в случае аварии», пояснили в Департаменте дорожной безопасности Франции.
— Классифицируя это очень серьезное нарушение скоростного режима как преступление и применяя более жесткие правовые меры, мы посылаем четкий сигнал: дорожное насилие больше недопустимо, — подчеркнула Мари-Пьер Ведренн, представитель министра внутренних дел, слова которой цитируются в пресс-релизе.
В заявлении говорится, что чрезмерная скорость сокращает время реакции, увеличивает тормозной путь, ухудшает управление транспортным средством и повышает силу удара при столкновении.
В 2024 году Служба безопасности дорожного движения зафиксировала 63 217 нарушений скорости «выше или равной 50 км/ч», что на 69% больше по сравнению с 2017 годом. У водителей, которые превышают скорость, также будут конфискованы транспортные средства и приостановлены права сроком на три года. Им будет запрещено «управлять определенными наземными транспортными средствами» на пять и более лет, и они должны будут проходить курс повышения осведомленности о безопасности дорожного движения, уточнили чиновники.
О том, что на платных дорогах Казахстана начали фиксировать превышение скорости, читайте здесь.