Франция приняла закон против «ультрабыстрой моды»

Во Франции парламент окончательно одобрил закон, направленный на регулирование так называемой «ультрабыстрой моды». Документ вводит систему экологических сборов, ограничения на рекламу и новые требования к крупным онлайн-платформам, включая Shein и Temu, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

Сенат Франции утвердил закон, направленный на снижение экологического воздействия текстильной отрасли и регулирование сегмента ультрабыстрой моды.

Документ предусматривает введение штрафов за продукцию компаний с высоким уровнем экологического воздействия, а также поэтапное повышение экологических сборов за каждый товар. Средства планируется направлять на развитие переработки текстиля и поддержку более устойчивых производителей.

Кроме того, закон вводит запрет на рекламу ультрабыстрой моды, включая продвижение через социальных медиа-инфлюенсеров. Компании также будут обязаны информировать покупателей о экологическом следе продукции и необходимости ответственного потребления.

Инициатива стала результатом более чем двухлетних парламентских обсуждений и направлена на сокращение объемов отходов текстильной промышленности и стимулирование перехода к более устойчивым моделям производства и потребления.

Ранее Европейский союз оштрафовал китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро за нарушения правил цифровой торговли и распространение опасных товаров на территории ЕС.

Также отметим, что во второй половине 2026 года в странах ЕАЭС вступят в силу новые правила для товаров, приобретаемых на иностранных маркетплейсах, таких как Temu, AliExpress, iHerb и других.