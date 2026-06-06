За какие покупки на Temu и AliExpress придется платить пошлину, рассказали казахстанцам

Во второй половине 2026 года в странах ЕАЭС вступят в силу новые правила для товаров, приобретаемых на иностранных маркетплейсах, таких как Temu, AliExpress, iHerb и других, передает Kazinform со ссылкой на Министерство финансов Республики Казахстан.

Напомним, что такой пилотный проект начался с 2023 года и участниками данного эксперимента выступили АО «Казпочта», ТОО «DHL International Kazakhstan» и другие поставщики товаров физических лиц. К настоящему времени каких-либо сложностей в получении посылок физическими лицами не выявлено.

Если стоимость вашей покупки не превышает 200 евро, то ничего не меняется:

• пошлины и налоги платить не нужно;

• посылка будет доставляться как и раньше;

• самостоятельно обращаться в таможенные органы не потребуется;

• декларацию за покупателя оформят операторы электронной торговли.

Товары, приобретаемые физическими лицами на иностранных маркетплейсах, будут отнесены к отдельной категории – «товары электронной торговли».

Для них вводится новый вид таможенной декларации «декларация на товары электронной торговли», в которой можно заявить сведения о 999 товарах разных физических лиц. Подавать такую декларацию в таможенные органы за покупателей будут «операторы электронной торговли» - новый институт в сфере таможенного дела.

При этом весовой порог (31 кг) отменяется. Беспошлинный лимит сохраняется на уровне 200 евро.

Изменения коснулись дорогих покупок. Так, если стоимость товара превысит 200 евро, то будет взиматься таможенная пошлина 5% от стоимости товара; НДС 16%.

Примеры расчета:

250 евро – пошлина 12,5 евро (около 7 тыс. тг) + НДС;

500 евро – пошлина 25 евро (около 14 тыс. тг) + НДС.

Для сравнения: в настоящее время к таким товарам применяется единый платеж в размере 15% (включая НДС) от суммы превышения беспошлинного порога.

Новые правила направлены на упорядочение интернет-торговли и борьбу с ввозом коммерческих партий товаров под видом покупок для личного пользования.

Изменения не затрагивают товары, которые уже находятся на территории ЕАЭС и продаются через местные интернет-площадки, включая Wildberries, Ozon и Kaspi.kz.

Таким образом, для большинства покупателей, заказывающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процесс покупки и получения посылок останется прежним.

Ранее в Министерстве национальной экономики РК разъяснили, как новые правила покупок товаров из зарубежных маркетплексов скажутся на казахстанцах.