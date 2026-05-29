ЕС оштрафовал Temu на 200 млн евро за продажу опасных товаров и детских игрушек

Европейский союз оштрафовал китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро за нарушения правил цифровой торговли и распространение опасных товаров на территории ЕС, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

По данным Еврокомиссии, на платформе Temu продавались небезопасные детские игрушки, неисправные зарядные устройства и другие товары, представляющие риск для здоровья и безопасности потребителей.

В Брюсселе заявили, что Temu не обеспечил достаточный контроль за продукцией, размещенной на маркетплейсе, и не смог своевременно выявить риски, связанные с продажей нелегальных и опасных товаров. В ЕС подчеркнули, что компания нарушила требования европейского законодательства о цифровых услугах.

Расследование в отношении Temu Евросоюз начал в октябре 2024 года. Во время проверки независимые эксперты провели контрольные закупки товаров. Проверка показала, что значительная часть приобретенных через Temu зарядных устройств не прошла базовые тесты электробезопасности. Кроме того, специалисты обнаружили опасные детские игрушки с превышением допустимого уровня химических веществ, а также изделия с мелкими съемными деталями, которые могут представлять угрозу для детей.

После решения Еврокомиссии Temu обязана до 28 августа представить план по устранению нарушений и усилению контроля за товарами на платформе. Затем Европейская комиссия в течение двух месяцев оценит, выполнила ли компания требования законодательства ЕС.

В Temu уже заявили, что не согласны с решением Евросоюза и считают штраф несоразмерным. Представитель маркетплейса отметил, что выводы Еврокомиссии касаются ситуации 2024 года и не отражают текущее состояние платформы.

Штраф против Temu стал вторым крупным наказанием в рамках закона ЕС о цифровых услугах. Ранее Евросоюз оштрафовал социальную сеть X на 120 млн евро.

Напомним, в 2025 году Еврокомиссия также обвинила Temu в нарушении закона ЕС о цифровых услугах.