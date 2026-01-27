РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:11, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Франция намерена стать второй страной, запретившей соцсети для детей

    Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет большинством голосов (130 против 21). Законопроект также запрещает использование мобильных телефонов подростками на территории школ, передает агентство Kazinform.

    Фото: Le Monde

    Законопроект предусматривает запрет доступа детей к онлайн-сервисам социальных сетей. Исключение составляют некоторые образовательные платформы. «Частные мессенджеры», такие как WhatsApp, также не подпадают под действие запрета.

    Мера направлена ​​на защиту здоровья подростков и получила активную поддержку правительства и президента Эмманюэля Макрона. Теперь законопроект должна рассмотреть Верхняя палата парламента, и это произойдет «в ближайшие недели», как пообещала министр цифровых технологий Анн Ле Энанфф. 

    По просьбе Макрона правительство инициировало ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта. Она предусматривает только одно чтение вместо двух в каждой палате парламента. Французский лидер назвал это«важным шагом». 

    — Этого требует подавляющее большинство французов. После плодотворной работы с правительством Национальное собрание только что дало свое одобрение. Это важный шаг вперед, — написал Макрон на своей странице в соцсети X. 

    Как сообщает France 24, правительство намерено действовать быстро, введя запрет на создание новых учетных записей с начала 2026 учебного года и эффективную проверку возраста для всех пользователей (включая существующие учетные записи) к 1 января 2027 года. 

    Если закон будет принят окончательно, Франция станет второй страной, принявшей столь ограничительные меры в отношении несовершеннолетних, после Австралии, которая в начале декабря запретила социальные сети для лиц младше 16 лет.

    Кроме того, еще одна статья законопроекта предполагает расширение уже введенного в 2018 году запрета на использование мобильных телефонов в коллежах — средней школе, где учатся дети в возрасте 11-15 лет. Теперь запрет планируют распространить и на старшие школы.

    Напомним, в конце прошлого года Австралия первой в мире запретила соцсети для детей. 

    Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
