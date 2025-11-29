Франция и Япония отменили 130 рейсов из-за обновления ПО на Airbus

По данным BFMTV, после объявления Airbus о необходимости обновить программное обеспечение на части из более чем 6000 самолетов A320 авиакомпания Air France в пятницу отменила 35 рейсов, вылетавших из аэропортов Франции.

Представитель перевозчика сообщил, что к вечеру субботы компания назовет точное число отмен и ночью опубликует обновленное расписание.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро предупредил о возможных сбоях в расписании всех авиакомпаний, включая Air France, и посоветовал пассажирам заранее уточнять статус рейсов.

Как сообщает Reuters, крупнейшая авиакомпания Японии All Nippon Airways отменила 95 рейсов в субботу, что затронуло 13,5 тысяч пассажиров. ANA и ее дочерняя компания Peach Aviation эксплуатируют наибольшее число самолетов A320 в Японии.

В Южной Корее Asiana Airlines сообщила, что не ожидает серьезных нарушений расписания, поскольку обновление затронуло только 17 ее самолетов. Korean Air заявила о работе по возвращению в эксплуатацию 10 воздушных судов. Министерство транспорта Южной Кореи ожидает завершения обновлений на 42 самолетах к утру воскресенья.

При этом ряд авиакомпаний заявили о том, что масштабных сбоев нет. Лоукостер Wizz Air сообщил, что обновление затронуло часть его самолетов, технические работы уже запланировали, однако отдельные рейсы в выходные могут измениться.

British Airways отметил, что требование коснулось трех его самолетов A320 на коротких маршрутах и не повлияет на расписание. Turkish Airlines заявили, что выполняют полеты в штатном режиме без изменений в графике.

Напомним, компания Airbus выпустила директиву летной годности, которая обязывает авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus до их ближайшего вылета.



Проверки состоялись и на самолетах казахстанских авиалиний. Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов из-за обновлений.

В субботу утром международный аэропорт Астаны уже заработал в штатном режиме после обновлений систем на самолетах.