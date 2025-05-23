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    03:40, 23 Май 2025 | GMT +5

    Франция и Саудовская Аравия обсуждают разоружение ХАМАС без отстранения от власти в секторе Газа

    Париж и Эр-Рияд рассчитывают, что частичная интеграция палестинской группировки в будущую структуру управления повысит шансы на его демилитаризацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Франция и Саудовская Аравия обсуждают разоружение ХАМАС без отстранения от власти в секторе Газа
    Фото: x.com / @EmmanuelMacron

    Франция и Саудовская Аравия работают над совместной инициативой, целью которой является разоружение движения ХАМАС и его трансформация в исключительно политическую силу, сохраняющую ограниченное влияние в управлении сектором Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Саудовские представители уже ведут переговоры с руководством ХАМАС, тогда как участие Франции в прямом диалоге с группировкой остается неясным, учитывая, что Европейский союз признает ХАМАС террористической организацией.

    Предполагается, что сохранение за ХАМАС определенной политической роли может повысить вероятность согласия группировки на разоружение.

    — Цель состоит в том, чтобы превратить группу в чисто политическую организацию, которая все еще может играть определенную роль в будущем палестинском управлении, — цитирует агентство анонимные источники.

    Однако Израиль, скорее всего, отвергнет такую инициативу, настаивая на полном устранении ХАМАС из политической жизни сектора Газа.

    Ожидается, что в июне 2025 года Франция и Саудовская Аравия проведут совместную конференцию в ООН, посвященную продвижению решения о двух государствах. В рамках этого мероприятия Франция может объявить о признании Палестинского государства, что может вызвать резкую реакцию Израиля, который рассматривает такой шаг как поощрение ХАМАС за нападение, совершенное группировкой 7 октября 2023 года.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в среду заявил о четких условиях, при которых Израиль прекратит войну в секторе Газа.

    — Я готов положить конец войне в Газе на четких условиях, которые обеспечат безопасность Израиля: все заложники вернутся домой, ХАМАС сложит оружие, уйдет от власти, его руководство будет изгнано из сектора, — заявил Нетаньяху.

    В ответ на заявление израильского премьера ХАМАС исключил возможность сдачи оружия и изгнания своего руководства, подчеркнув, что они «являются частью палестинского народа».

    Между тем, Израиль продолжает военную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, направленную на полное уничтожение ХАМАС и установление контроля над всей территорией сектора.

    Израильская армия заявляет, что операция также направлена ​​на обеспечение полного «поражения» ХАМАС и других групп сопротивления в секторе Газа.

    Международное сообщество, включая Францию, Великобританию и Канаду, выражает обеспокоенность гуманитарной ситуацией и призывает к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарной помощи.

    В четверг мука и другая помощь начали поступать в некоторые из наиболее уязвимых районов сектора Газа после того, как Израиль пропустил более 190 грузовиков. Однако как заявляют палестинские чиновники, этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит, вызванный 11-недельной блокадой.

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    Теги:
    сектор Газа Франция Саудовская Аравия ХАМАС
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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