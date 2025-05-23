Франция и Саудовская Аравия обсуждают разоружение ХАМАС без отстранения от власти в секторе Газа

Франция и Саудовская Аравия работают над совместной инициативой, целью которой является разоружение движения ХАМАС и его трансформация в исключительно политическую силу, сохраняющую ограниченное влияние в управлении сектором Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Саудовские представители уже ведут переговоры с руководством ХАМАС, тогда как участие Франции в прямом диалоге с группировкой остается неясным, учитывая, что Европейский союз признает ХАМАС террористической организацией.

Предполагается, что сохранение за ХАМАС определенной политической роли может повысить вероятность согласия группировки на разоружение.

— Цель состоит в том, чтобы превратить группу в чисто политическую организацию, которая все еще может играть определенную роль в будущем палестинском управлении, — цитирует агентство анонимные источники.

Однако Израиль, скорее всего, отвергнет такую инициативу, настаивая на полном устранении ХАМАС из политической жизни сектора Газа.

Ожидается, что в июне 2025 года Франция и Саудовская Аравия проведут совместную конференцию в ООН, посвященную продвижению решения о двух государствах. В рамках этого мероприятия Франция может объявить о признании Палестинского государства, что может вызвать резкую реакцию Израиля, который рассматривает такой шаг как поощрение ХАМАС за нападение, совершенное группировкой 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении в среду заявил о четких условиях, при которых Израиль прекратит войну в секторе Газа.

— Я готов положить конец войне в Газе на четких условиях, которые обеспечат безопасность Израиля: все заложники вернутся домой, ХАМАС сложит оружие, уйдет от власти, его руководство будет изгнано из сектора, — заявил Нетаньяху.

В ответ на заявление израильского премьера ХАМАС исключил возможность сдачи оружия и изгнания своего руководства, подчеркнув, что они «являются частью палестинского народа».

Между тем, Израиль продолжает военную операцию «Колесницы Гидеона» в секторе Газа, направленную на полное уничтожение ХАМАС и установление контроля над всей территорией сектора.

Израильская армия заявляет, что операция также направлена ​​на обеспечение полного «поражения» ХАМАС и других групп сопротивления в секторе Газа.

Международное сообщество, включая Францию, Великобританию и Канаду, выражает обеспокоенность гуманитарной ситуацией и призывает к немедленному прекращению огня и предоставлению гуманитарной помощи.

В четверг мука и другая помощь начали поступать в некоторые из наиболее уязвимых районов сектора Газа после того, как Израиль пропустил более 190 грузовиков. Однако как заявляют палестинские чиновники, этого недостаточно, чтобы компенсировать дефицит, вызванный 11-недельной блокадой.

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