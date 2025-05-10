Франция и Польша подписали договор об укреплении сотрудничества

Франция и Польша укрепляют свои исторически прочные связи. В пятницу в Нанси, во французской Лотарингии, Эммануэль Макрон и Дональд Туск, премьер-министр Польши, подписали договор о дружбе с широкой сферой действия, но с акцентом на безопасность.

В субботу лидеры двух стран продолжат общение, но уже в Киеве, где пройдет саммит европейских лидеров «коалиции желающих», цель которого — потребовать от Москвы «полного и безоговорочного тридцатидневного прекращения огня».

— Это договор, который позволит нам вместе двигаться вперед в области энергетики, экономики и обороны, а также учитывать все последствия нового мирового порядка, — пояснил днем ранее французский президент.

В тексте говорится, что отныне лидеры двух стран будут встречаться каждый год, а 20 апреля будет отмечаться День франко-польской дружбы. Символ, который «имеет значение», по словам Дональда Туска, который отмечает, что эта дата соответствует дате переноса праха Марии Склодовской-Кюри в парижский Пантеон.

Ранее сообщалось, что сразу четыре лидера стран-европейских союзников Украины — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск — посетят в субботу, 10 мая, Киев.