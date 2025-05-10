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    09:37, 10 Май 2025 | GMT +5

    Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши посетят Киев 10 мая

    Сразу четыре лидера стран-европейских союзников Украины — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск — посетят в субботу, 10 мая, Киев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши посетят Киев 10 мая
    Фото: x.com / @EmmanuelMacron

    Они планируют провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвать Россию к 30-дневному перемирию.

    Анонсируя визит, Макрон опубликовал совместное фото четверки, сопроводив ее подписью «Мы по дороге в Киев. Ради Украины, ради Европы» на французском, английском, немецком и польском языках.

    Накануне визита лидеры европейских стран-союзников Киева призвали Москву к «полному и безусловному 30-дневному прекращению огня». 8 мая о том, что США будут требовать от России согласиться на 30-дневное перемирие, заявил после разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп.

    Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.

    Ранее Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные.

    Теги:
    Украина Евросоюз Российско-украинский конфликт Европа Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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