Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши посетят Киев 10 мая

Они планируют провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвать Россию к 30-дневному перемирию.

Анонсируя визит, Макрон опубликовал совместное фото четверки, сопроводив ее подписью «Мы по дороге в Киев. Ради Украины, ради Европы» на французском, английском, немецком и польском языках.

Накануне визита лидеры европейских стран-союзников Киева призвали Москву к «полному и безусловному 30-дневному прекращению огня». 8 мая о том, что США будут требовать от России согласиться на 30-дневное перемирие, заявил после разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.

Ранее Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные.