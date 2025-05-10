Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши посетят Киев 10 мая
Сразу четыре лидера стран-европейских союзников Украины — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск — посетят в субботу, 10 мая, Киев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Они планируют провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвать Россию к 30-дневному перемирию.
Анонсируя визит, Макрон опубликовал совместное фото четверки, сопроводив ее подписью «Мы по дороге в Киев. Ради Украины, ради Европы» на французском, английском, немецком и польском языках.
Накануне визита лидеры европейских стран-союзников Киева призвали Москву к «полному и безусловному 30-дневному прекращению огня». 8 мая о том, что США будут требовать от России согласиться на 30-дневное перемирие, заявил после разговора с Зеленским президент США Дональд Трамп.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня в Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США.
Ранее Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные.