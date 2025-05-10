07:15, 10 Май 2025 | GMT +5
Соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные — Мерц
По его словам, с учетом объявленного Россией трехдневного прекращения огня, есть «большая вероятность», что оно будет продлено до 30 дней, а после этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».
Ранее Украина не согласилась на прекращение огня 8–10 мая и потребовала более длительного перерыва в боевых действиях — на 30 дней. Предложение США также предусматривает 30-дневное прекращение огня.
Мерц выразил надежду, что эти условия будут приняты российской стороной.
— Мяч полностью на стороне Москвы, — сказал канцлер.
Ранее КНДР подтвердила участие своих войск в конфликте России и Украины.