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    07:15, 10 Май 2025 | GMT +5

    Соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные — Мерц

    Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что соглашение возможно в течение ближайших двух дней. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    В Германии пройдет голосование по кандидатуре Мерца на пост канцлера
    Фото: x.com/_FriedrichMerz

    По его словам, с учетом объявленного Россией трехдневного прекращения огня, есть «большая вероятность», что оно будет продлено до 30 дней, а после этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».

    Ранее Украина не согласилась на прекращение огня 8–10 мая и потребовала более длительного перерыва в боевых действиях — на 30 дней. Предложение США также предусматривает 30-дневное прекращение огня.

    Мерц выразил надежду, что эти условия будут приняты российской стороной.

    — Мяч полностью на стороне Москвы, — сказал канцлер.

    Ранее КНДР подтвердила участие своих войск в конфликте России и Украины.

    Теги:
    Российско-украинский конфликт Мировые новости Германия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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