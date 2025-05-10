Соглашение о прекращении огня в Украине может быть достигнуто уже в эти выходные — Мерц

По его словам, с учетом объявленного Россией трехдневного прекращения огня, есть «большая вероятность», что оно будет продлено до 30 дней, а после этого «могут начаться переговоры о мирном соглашении».

Ранее Украина не согласилась на прекращение огня 8–10 мая и потребовала более длительного перерыва в боевых действиях — на 30 дней. Предложение США также предусматривает 30-дневное прекращение огня.

Мерц выразил надежду, что эти условия будут приняты российской стороной.

— Мяч полностью на стороне Москвы, — сказал канцлер.

Ранее КНДР подтвердила участие своих войск в конфликте России и Украины.