72 часа: началось перемирие, объявленное Путиным, в честь 80-летия Победы

Оно будет действовать с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая — суммарно 72 часа.

Путин объявил о перемирии в конце апреля. 3 мая Владимир Зеленский публично отверг это предложение.

С российской стороны отмечалось, что ВС РФ должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что позиция России по майскому перемирию известна, никаких новых указаний по этому поводу на данный момент нет.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее Россия объявляла перемирие на Пасху.