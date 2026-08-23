Фотографы показали Дастана Сатпаева на тренировке перед матчем с «Вест Бромвичем»

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев готовится вместе с основной командой «Бернли» к выездному матчу второго тура Чемпионшипа против «Вест Бромвича». 18-летний футболист принял участие в предматчевой тренировке, передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Английский «Бернли» опубликовал фотографии с тренировки команды, где казахстанский футболист готовится вместе с основной командой к выездной встрече.

Известно, что Дастан Сатпаев может провести свой первый официальный матч за «Бернли». В первом туре против «Вест Хэма» казахстанец не попал в заявку, однако накануне новой встречи занимался в общей группе.

Фото: Burnley FC

Матч «Вест Бромвич» — «Бернли» состоится сегодня, 23 августа, на стадионе «Хоторнс». Начало встречи — в16:00 по времени Казахстана.

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев сможет дебютировать в чемпионате Англии.

Напомним, что права на казахстанского футболиста принадлежат «Челси», но клуб решил отдать его в аренду на сезон для получения регулярной игровой практики. Что касается «Бернли», то в прошлом сезоне он выступал в Премьер-Лиге, но не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.