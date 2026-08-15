Официально: Дастан Сатпаев перешел из «Челси» в «Бернли»

Вингер лондонского «Челси» и сборной Казахстана Дастан Сатпаев продолжит карьеру в «Бернли» на правах сезонной аренды, передает корреспондент агентства Kazinform.

О переходе 18-летнего казахстанского футболиста «Бернли» объявил в своих социальных сетях.

— Мы рады объявить, что игрок сборной Казахстана Дастан Сатпаев присоединился к клубу на правах аренды сроком на один сезон из «Челси», — сообщили в пресс-службе английского клуба.

Таким образом, предстоящий сезон Сатпаев проведет в составе «Бернли», который выступает в английском Чемпионшипе.

«Бернли» — профессиональный английский футбольный клуб из города Бернли, графство Ланкашир. Клуб является одним из старейших в английском футболе.

Ранее сообщалось, что казахстанский нападающий Дастан Сатпаев 12 августа достиг совершеннолетия, после чего его переход в лондонский «Челси» официально вступил в силу.