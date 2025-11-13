Фон дер Ляйен подтвердила увеличение бюджета ЕС до 2 трлн евро

Об этом она сообщила во время слушаний по бюджету в Европарламенте в Брюсселе. Такое увеличение станет крупнейшим за всю историю ЕС.

— Это самый масштабный рамочный бюджетный план Евросоюза — почти 2 триллиона евро, — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, новый бюджет предусматривает 52 целевые программы, среди которых 218 млрд евро направят на развитие депрессивных регионов, а 294 млрд евро — на общую аграрную политику ЕС.

Последняя остается основным инструментом поддержки сельского хозяйства, которое, по словам главы Еврокомиссии, теряет конкурентоспособность, что уже вызывает протесты фермеров по всему Союзу. Доля аграрной политики в новом плане составит менее 15%, тогда как ранее она достигала 40% бюджета ЕС.

При этом фон дер Ляйен не уточнила, за счет каких источников планируется покрыть почти 40%-ное увеличение бюджета и как изменятся взносы стран-членов. Она также не упомянула о возможных планах по росту военных расходов, совместным оборонным закупкам, проектам вроде «Стены дронов» или созданию разведывательного подразделения при Еврокомиссии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении создать собственную разведывательную службу, которая будет собирать информацию от национальных спецслужб стран-членов.

В начале июля на выездном заседании в городе Страсбурге состоялось голосование, где Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен.