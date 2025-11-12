РУ
телерадиокомплекс президента РК
    01:39, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Фон дер Ляйен планирует создать собственную спецслужбу ЕС

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена создать собственную разведывательную службу, которая будет собирать информацию от национальных спецслужб стран-членов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Урсула фон дер Ляйен
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает газета Financial Times, официально цель заключается в «более эффективном оперативном использовании» существующих данных. Однако за кулисами европейские дипломаты видят в этом, прежде всего, дальнейшее стремление расширить полномочия Еврокомиссии и ее главы.

    Дипломаты также отмечают, что, хотя разведывательная ячейка будет тесно сотрудничать с Европейской службой внешних связей, это может означать уменьшение влияния главного дипломата ЕС Каи Каллас, в то время как фон дер Ляйен его таким образом усилит.

    — Европа хочет стать более независимой — в том числе и в области разведки, — пояснил чиновник ЕС, знакомый с планами фон дер Ляйен.

    Как заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, новое подразделение будет «дополнять услуги Европейской службы внешних действий и играть ключевую роль в подготовке так называемой Коллегии безопасности».

    Коллегия — это встреча 26 комиссаров и главы Европейской комиссии. Впервые она собралась в марте этого года, когда ЕК расширила зону своей ответственности в области безопасности.

    Отмечается, что высокопоставленные дипломаты ЕС уже критикуют возникающие двойные структуры и борьбу за власть в европейском квартале в Брюсселе. Они опасаются за свое влияние — а в некоторых случаях и за свою карьеру — если планы фон дер Ляйен возобладают. Хотя план еще не был официально представлен 27 странам-членам ЕС, он предусматривает направление сотрудников национальных спецслужб в новый орган.

    Гульжан Тасмаганбетова
