Флешмоб в Актюбинске: 120 женщин в национальной одежде одновременно пришли на референдум

Инициатива стала ярким символом преемственности поколений и семейного единства. Совместное участие 60 свекровей и 60 невесток в важном общественном событии наглядно показывает сплоченность и ответственность, которую высоко ценит наше общество, отмечают в акимате Актюбинской области.

— Сегодня мы, активные бабушки и матери, пришли на референдум вместе с нашими невестками. Мы проголосовали за светлое будущее нашей страны. Выражаем благодарность нашим невесткам, которые последовали за нами и идут по нашим следам. Пусть наша страна будет благополучной, а наш народ — в мире и спокойствии, — поделилась своим пожеланием представительница старшего поколения Аккагаз Тажигулова.

Фото: акимат Актюбинской области

На избирательном участке женщины в национальном одеянии вызвали интерес и искренние улыбки горожан. Чле6ны избирательной комиссии подчеркнули, что такие флешмобы в очередной раз доказывают, что гражданская активность — это не просто долг, но и ценность, объединяющая казахстанских граждан.

В акимате Актюбинской области подчеркнули, что граждане своим примером всегда показывают неравнодушие к будущему страны, служа вдохновляющим примером осознанного участия и общей ответственности горожан.

В Таразе паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина проверила доступность избирательных участков на инклюзию. Также ранее сообщалось, что специальные избирательные участки открыли свои двери в воинских частях по всему Казахстану. Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

Предварительная явка на референдуме по новой Конституции к 16:00 по времени Астаны достигла 64,43%. До окончания голосования на референдуме по проекту новой Конституции осталось менее четырех часов. Всего на участках по стране проголосовали 8 029 286 граждан.