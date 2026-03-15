РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 15 Март 2026 | GMT +5

    Флешмоб в Актюбинске: 120 женщин в национальной одежде одновременно пришли на референдум

    Избирательный участок референдума в Актюбинской области одновременно посетили 60 свекровей и 60 невесток, они отдали свои голоса под удивительные возгласы горожан, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Актюбинской области

    Инициатива стала ярким символом преемственности поколений и семейного единства. Совместное участие 60 свекровей и 60 невесток в важном общественном событии наглядно показывает сплоченность и ответственность, которую высоко ценит наше общество, отмечают в акимате Актюбинской области.

    — Сегодня мы, активные бабушки и матери, пришли на референдум вместе с нашими невестками. Мы проголосовали за светлое будущее нашей страны. Выражаем благодарность нашим невесткам, которые последовали за нами и идут по нашим следам. Пусть наша страна будет благополучной, а наш народ — в мире и спокойствии, — поделилась своим пожеланием представительница старшего поколения Аккагаз Тажигулова.

    Фото: акимат Актюбинской области

    На избирательном участке женщины в национальном одеянии вызвали интерес и искренние улыбки горожан. Чле6ны избирательной комиссии подчеркнули, что такие флешмобы в очередной раз доказывают, что гражданская активность — это не просто долг, но и ценность, объединяющая казахстанских граждан. 

    В акимате Актюбинской области подчеркнули, что граждане своим примером всегда показывают неравнодушие к будущему страны, служа вдохновляющим примером осознанного участия и общей ответственности горожан.

    В Таразе паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина проверила доступность избирательных участков на инклюзию. Также ранее сообщалось, что специальные избирательные участки открыли свои двери в воинских частях по всему Казахстану. Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.

    Предварительная явка на референдуме по новой Конституции к 16:00 по времени Астаны достигла 64,43%. До окончания голосования на референдуме по проекту новой Конституции осталось менее четырех часов. Всего на участках по стране проголосовали 8 029 286 граждан. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026 Актюбинская область Флешмоб
    Зарина Жакупова
    Сейчас читают