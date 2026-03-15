Паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина проверила доступность избирательных участков на инклюзию

Прославленная казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина голосовала в родном Таразе на избирательном участке № 464. Зульфия на собственном опыте проверила, насколько избирательные участки доступны для людей с особыми потребностями. В первую очередь в обзор спортсменки попали наличие пандусов, специальных кабинок для голосования, а также информационных материалов шрифтом Брайля, предназначенных для слабовидящих граждан.

— Это важный день для страны. Я, как и сотни тысяч казахстанцев, не могла оставаться в стороне и сделала свой выбор, — отметила Зульфия Габидуллина.

Как рассказала секретарь избирательного участка № 464 города Тараз Айгуль Ильясова, у них зарегистрированы четыре избирателя, передвигающиеся на инвалидных колясках. Трое из них будут голосовать на дому.

— Для этого необходимо было заранее подать заявление на голосование вне участка. Крайний срок приема заявок был сегодня до 12:00. Для таких случаев предусмотрена переносная урна, с которой к избирателям выезжают два члена комиссии. При желании вместе с ними могут поехать и наблюдатели, — пояснила она.

По словам секретаря, всего на участок поступило девять заявлений на голосование на дому. Среди заявителей были не только люди с инвалидностью, но и пожилые граждане, лежачие больные, а также те, кто ухаживает за ними.

Председатель Жамбылской областной избирательной комиссии Сергали Айдакпелов отметил, что в регионе провели масштабную работу по обеспечению равных условий для всех категорий избирателей.

— Все 513 избирательных участков были приведены в соответствие с требованиями доступности. Впервые в приглашениях на выборы мы внедрили специальные QR-коды. С их помощью избиратели с инвалидностью могли получить аудиоинформацию, данные о доступности участков, услугах инватакси, сурдоперевода и порядке голосования вне участка, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что специальные избирательные участки открыли свои двери в воинских частях. Миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции. Предварительная явка на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции к 14:00 по времени Астаны превысила 50%. По данным Центральной комиссии референдума в стране на указанный час проголосовали 6 471 378 казахстанцев.