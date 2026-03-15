Предварительная явка на референдуме по новой Конституции достигла 64,43%

Член Центральной комиссии референдума Асель Жанабилова в своем выступлении привела данные территориальных комиссий о предварительной явке по состоянию на 16.00. Так, к этому часу бюллетени получили 8 029 286 казахстанцев, что составляет 64,43% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Вместе с этим к этому времени участки референдума открылись в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Наибольшую явку показали Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент.

Явка по регионам составила:

Область Абай — 69,29%. Акмолинская область — 71,33%. Актюбинская область — 77,65%. Алматинская область — 68,23%. Атырауская область — 64,33%. Западно-Казахстанская область — 60,61%. Жамбылская область — 70,31%. Область Жетысу — 68,50%. Карагандинская область — 72,63%. Костанайская область — 70,96%. Кызылординская область — 82,02%. Мангистауская область — 68,19%. Павлодарская область — 68,41%. Северо-Казахстанская область — 60,70%. Туркестанская область — 72,39%. Область Улытау — 66,50%. Восточно-Казахстанская область — 78,98%. Город Астана — 47,76%. Город Алматы — 28,16%. Город Шымкент — 72,61%.

Следующие данные о явке граждан комиссия представит в 18:00 часов по времени Астаны.

Напомним, к 14.00 в голосовании приняли участие 51,93% избирателей, то есть 6 471 378 казахстанцев. Это позволило признать референдум состоявшимся.

Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

Ранее сообщалось, что миссия наблюдателей ШОС высоко оценила организацию референдума по новой Конституции.