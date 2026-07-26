Флавио Болсонару стал кандидатом в президенты Бразилии

Сенатор Флавио Болсонару официально выдвинут кандидатом в президенты Бразилии от Либеральной партии, передает Kazinform со ссылкой на AP.

На предстоящих выборах он намерен составить конкуренцию действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.

Либеральная партия утвердила кандидатуру Флавио Болсонару — старшего сына бывшего президента Жаира Болсонару. Несмотря на официальное выдвижение, его предвыборная кампания сталкивается с рядом трудностей.

Политик пока не определился с кандидатом на пост вице-президента. Кроме того, ему пока не удалось заручиться поддержкой крупных центристских партий, которые сыграли важную роль в успехе его отца на прошлых выборах.

Церемония выдвижения прошла в Сан-Паулу и собрала около 500 сторонников. При этом среди участников практически не было влиятельных представителей бразильского политического истеблишмента.

Не появилась на мероприятии и Мишель Болсонару — супруга бывшего президента, пользующаяся поддержкой евангелического электората.

В то же время сенатор рассчитывает на международную поддержку. В числе его союзников называют президента Аргентины Хавьера Милея.

Ранее Флавио Болсонару активизировал международную часть своей предвыборной кампании. Бразильский сенатор встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой Госдепартамента Марко Рубио.



Напомним, Жаир Болсонару был осужден на 27 лет, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

Позже Конгресс Бразилии отменил президентское вето и одобрил закон, который может сократить срок заключения бывшего президента Жаира Болсонару. Он также заявил о поддержке кандидатуры своего сына на президентских выборах 2026 года.