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    Флавио Болсонару стал кандидатом в президенты Бразилии

    Сенатор Флавио Болсонару официально выдвинут кандидатом в президенты Бразилии от Либеральной партии, передает Kazinform со ссылкой на AP.

    Флавио Болсонару стал кандидатом в президенты Бразилии
    Фото: AP Photo

    На предстоящих выборах он намерен составить конкуренцию действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.

    Либеральная партия утвердила кандидатуру Флавио Болсонару — старшего сына бывшего президента Жаира Болсонару. Несмотря на официальное выдвижение, его предвыборная кампания сталкивается с рядом трудностей.

    Политик пока не определился с кандидатом на пост вице-президента. Кроме того, ему пока не удалось заручиться поддержкой крупных центристских партий, которые сыграли важную роль в успехе его отца на прошлых выборах.

    Церемония выдвижения прошла в Сан-Паулу и собрала около 500 сторонников. При этом среди участников практически не было влиятельных представителей бразильского политического истеблишмента.

    Не появилась на мероприятии и Мишель Болсонару — супруга бывшего президента, пользующаяся поддержкой евангелического электората.

    В то же время сенатор рассчитывает на международную поддержку. В числе его союзников называют президента Аргентины Хавьера Милея. 

    Ранее Флавио Болсонару активизировал международную часть своей предвыборной кампании. Бразильский сенатор встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой Госдепартамента Марко Рубио.

    Напомним, Жаир Болсонару был осужден на 27 лет, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

    Позже Конгресс Бразилии отменил президентское вето и одобрил закон, который может сократить срок заключения бывшего президента Жаира Болсонару. Он также заявил о поддержке кандидатуры своего сына на президентских выборах 2026 года.

    Выборы Мировые новости Бразилия
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор