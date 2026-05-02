Экс-президенту Бразилии сократили срок тюремного заключения

Конгресс Бразилии отменил президентское вето и одобрил закон, который может сократить срок заключения бывшего президента Жаира Болсонару. Он был приговорен к 27 годам тюрьмы за попытку подорвать конституционный порядок в 2023 году, передает Kazinform со ссылкой на Еuronews .

Как пишет Еuronews, консервативная оппозиция привлекла на свою сторону центристских сенаторов и федеральных депутатов, чтобы преодолеть вето левого президента на прошлогодний законопроект о наказании. Сторонники Болсонару выразили уверенность в исходе еще до начала голосования.

— Это первый и долгожданный шаг для тех, кто пострадал. Следующий этап — полная амнистия, — сказал сенатор Эспиридьяу Амин, соратник Болсонару.

Законопроект, принятый депутатми в прошлом году, сокращает сроки тюремного заключения за ряд преступлений, в том числе за преступления против демократического правопорядка и руководство переворотом, если человек осужден по обоим обвинениям.

В новом законе говорится, что приговор должен выноситься только по тому пункту, который предусматривает наибольший срок наказания.

В преддверии голосования председатель Сената Бразилии Дави Алколумбре заявил, что более мягкие наказания будут применяться только в случаях, аналогичных тем, которые привели к осуждению Болсонару, его союзников и сторонников в ходе процесса о попытке переворота, хотя эксперты в области права говорят, что это утверждение будет поставлено под сомнение в суде.

Представитель Партии трудящихся в нижней палате парламента Бразилии Педро Учай, заявил, что обратится в Верховный суд с просьбой отменить закон, утверждая, что он противоречит конституции. Суд еще не получил его жалобу.

Как пишет Еuronews, пока неясно, сколько времени Болсонару будет отбывать наказание по обвинению в руководстве попыткой государственного переворота. Бывший правый президент, который начал отбывать наказание в ноябре, в настоящее время находится под домашним арестом.