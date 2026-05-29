Болсонару провел переговоры с Трампом, Вэнсом и Рубио перед выборами в Бразилии

Кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару активизировал международную часть своей предвыборной кампании. Бразильский сенатор встретился в Вашингтоне с Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой Госдепартамента Марко Рубио, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

Встречи прошли на фоне политического кризиса вокруг кандидата в президенты Бразилии. Ранее сенатор признал, что обращался к банкиру, который сейчас находится в тюрьме, с просьбой профинансировать фильм о своем отце — бывшем президенте Бразилии Жаире Болсонару. При этом сам Флавио Болсонару отвергает обвинения в нарушении закона.

После появления этой информации в СМИ позиции Болсонару в опросах общественного мнения ослабли. Тем не менее в возможном втором туре президентских выборов в Бразилии он по-прежнему сохраняет сопоставимый уровень поддержки с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Во время переговоров в США стороны обсуждали борьбу с организованной преступностью, сотрудничество в сфере редкоземельных металлов, а также вопросы свободы слова.

Флавио Болсонару также сообщил, что в беседе с Трампом поднималась тема состояния здоровья его отца Жаира Болсонару. Бывший президент Бразилии находится под домашним арестом после вынесения приговора по делу о попытке государственного переворота.

Напомним, Жаир Болсонару был осужден на 27 лет, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

Позже Конгресс Бразилии отменил президентское вето и одобрил закон, который может сократить срок заключения бывшего президента Жаира Болсонару. Он также заявил о поддержке кандидатуры своего сына, сенатора Флавио Болсонару, на предстоящих президентских выборах 2026 года.