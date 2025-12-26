Болсонару поддержал кандидатуру сына на президентские выборы в Бразилии

Заявление было сделано в четверг из больницы, где экс-глава государства перенес плановую операцию по удалению грыжи. По данным врачей, хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Как сообщается, судья Верховного суда Александр де Мораес разрешил Болсонару временно покинуть место содержания для проведения операции. В период пребывания в медицинском учреждении у его палаты дежурили сотрудники полиции, при этом использование мобильных телефонов и компьютеров было ограничено.

44-летний Флавио Болсонару отметил, что намерен продолжить и укрепить консервативный политический курс, ассоциируемый с его отцом.

Он планирует участвовать в выборах, назначенных на 4 октября 2026 года, и побороться за президентский пост с действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Напомним, Болсонару был осужден в сентябре, после того как его признали виновным в заговоре с целью помешать Луису Инасиу Луле да Силве вступить в должность президента после выборов 2022 года. Прокуроры тогда заявили, что заговор провалился только из-за отсутствия поддержки со стороны высшего военного руководства.

Позже стало известно, что Национальный конгресс Бразилии намерен резко уменьшить срок его заключения. Нижняя палата и сенат проголосовали за закон, который может сократить его 27-летний срок до двух лет.